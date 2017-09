Aung San Suu Kyi skylder på «falske nyheter"

utenriks

Falske nyheter og desinformasjon hjelper muslimske opprørere i Myanmar, sa Suu Kyi i en telefonsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan tirsdag.

Konflikten mellom opprørerne og Myanmars regjeringsstyrker har sendt et stort antall mennesker fra den muslimske minoritetsgruppen rohingya på flukt. Over 125.000 har krysset grensen til Bangladesh de siste par ukene, ifølge FN.

I samtalen med Erdogan sa Suu Kyi at Tyrkias visestatsminister Mehmet Simsek var et offer for falske nyheter, siden han hadde lagt ut et bilde på Twitter av en død person som ikke hadde noe med konflikten å gjøre. Bildet er senere blitt fjernet.

Erdogan understreket i samtalen hvor viktig det er å unngå at sivile rammes av konflikten. Uforholdsmessig maktbruk mot rohingya-muslimene må unngås, framholdt den tyrkiske presidenten.

