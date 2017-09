DNA-test viser at spansk kvinne ikke er Salvador Dalis datter

utenriks

Levningene av Dali ble gravd opp etter krav fra Pilar Abel, en 61 år gammel tarotkort-tyder som i ti år har hevdet at kunstneren var hennes biologiske far.

Det ble tatt prøver av levningene, og onsdag opplyste Salvador Dalí-stiftelsen at DNA-prøvene viser at Dali ikke var Abels far.

18. september skal farskapssaken som Pilar Abel har trukket for en spansk domstol, etter planen starte. Men om rettssaken går som planlagt eller om Abel velger å trekke saken, er ennå ikke klart.

Abel ville ta farskapssaken til retten fordi hun ønsket å bli Dalis juridiske datter og dermed også kunne kreve en del av arven hans. Abel har siden 2007 hevdet at Dali hadde et forhold til hennes mor på midten av 1950-tallet, mens Dali var gift med Gala Dali.

Salvador Dalí var den fremste representanten for surrealismen innen malerkunsten og kjent for å være eksentrisk i både sin væremåte og kunstnerisk uttrykksform.

Dali døde i 1989 i en alder av 84 år.

