utenriks

– I forlengelse av et lengre utredningsforløp og senest en rekke undersøkelser foretatt i løpet av sensommeren, har et spesialistteam ved Rikshospitalet nå konkludert med at Hans Kongelige Høyhet Prins Henrik lider av demens, heter det i uttalelsen.

Dronning Margrethe og kongefamilien ber om at prinsen fremover får den ro situasjonen påkrever.