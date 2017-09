EU-domstolen avviser søksmål mot asylkvoter 

utenriks

«Hva nå, Orbán?» spør den ungarske avisa Blikk.

Onsdagens dom er et nederlag både for Ungarns statsminister Viktor Orbán og for hans slovakiske kollega Robert Fico.

De to har kjempet en innbitt kamp mot ordningen der EU har pålagt medlemslandene å ta imot obligatoriske kvoter med asylsøkere fra hardt pressede Hellas og Italia. Nå fastslår EU-domstolen at ordningen er lovlig.

Ungarn kaller dommen «uansvarlig».

– Vi mener denne dommen truer sikkerheten i hele Europa, sier Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó ifølge nyhetsbyrået AFP.

Fico sier på sin side at Slovakia vil godta dommen, selv om han mener den er uriktig.

Avviser søksmålet

EU har vedtatt at Ungarn må ta imot 1.294 asylsøkere fra Hellas og Italia, mens Slovakia må ta imot 902.

Ungarn og Slovakia stemte begge imot kvotene da de ble vedtatt. Det samme gjorde Tsjekkia og Romania. Da et flertall av medlemslandene i EU likevel vedtok ordningen, gikk Ungarn og Slovakia til søksmål for å få annullert vedtaket.

EU-domstolen konkluderer nå med at EUs vedtak var berettiget. Søksmålet avvises i sin helhet.

Amnesty International mener Ungarn og Slovakia har prøvd å gjøre seg selv til «flyktningfrie soner».

– Dagens dom viser at intet land kan gjemme seg for sine plikter overfor flyktninger, sier Iverna McGowan, direktør ved Amnestys EU-kontor.

– Medlemslandene må vise solidaritet med hverandre, og med asylsøkere som søker beskyttelse i Europa.

Har gått tregt

EUs mål har vært å relokalisere i alt 160.000 personer for å avlaste landene som ble satt under kraftigst press da hundretusener av flyktninger og migranter kom til Europa under krisen i 2015.

Asylkvotene ble vedtatt i 2015, og relokaliseringen skulle opprinnelig gå over to år til september i år. Men innsatsen har gått tregt, og flere land har vist sterk motvilje mot å ta imot asylsøkere.

Motstanden har vært spesielt innbitt i Øst-Europa, der politikere blant annet har argumentert med at de ikke er i stand til å integrere asylsøkerne, som hovedsakelig kommer fra muslimske land.

Ved månedsskiftet viste de siste tallene at til sammen 27.645 personer var relokalisert fra Hellas og Italia.

Nekter å ta imot

Ungarn har ennå ikke tatt imot én eneste asylsøker gjennom ordningen. Det har heller ikke Polen, som har støttet Ungarn og Slovakia i EU-domstolen. Slovakia har så langt tatt imot 16 asylsøkere.

Slovakia og Ungarn mener den svake innsatsviljen viser at tiltaket mangler effekt, og at ordningen derfor må avvises som et lite hensiktsmessig svar på krisen. Den argumentasjonen avvises av EU-domstolen, som påpeker at EUs ministerråd den gang ikke kunne forutse at bestemte medlemsland ville motarbeide ordningen.

EU-domstolen avviser også Slovakias og Ungarns argumentasjon om at det ble gjort prosedyrefeil i saken.

Norge har frivillig påtatt seg å ta imot 1.500 asylsøkere fra Hellas og Italia. De siste av disse kom til Norge i sommer.