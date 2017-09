utenriks

Det betyr at de obligatoriske asylkvotene er lovlige.

EU har vedtatt at Ungarn må ta imot til sammen 1.294 asylsøkere fra Hellas og Italia, mens Slovakia må ta imot 902.

Den beslutningen har ikke falt i god jord i de to landene. Begge stemte imot kvotene. Da et flertall av medlemslandene i EU likevel vedtok ordningen, gikk Ungarn og Slovakia til søksmål for å få annullert vedtaket.

Nå fastslår EU-domstolen at vedtaket er lovlig.