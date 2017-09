EU-domstolen godkjenner obligatoriske asylkvoter 

utenriks

Det betyr at de kontroversielle asylkvotene er lovlige.

EU har vedtatt at Ungarn må ta imot 1.294 asylsøkere fra Hellas og Italia, mens Slovakia må ta imot 902.

Beslutningen har ikke falt i god jord i de to landene. Begge stemte imot kvotene. Da et flertall av medlemslandene i EU likevel vedtok ordningen, gikk Ungarn og Slovakia til søksmål for å få annullert beslutningen.

EU-domstolen konkluderer nå med at den ikke ser noe «åpenbart upassende» ved kvotevedtaket.

EUs mål har vært å relokalisere i alt 160.000 personer for å avlaste landene som ble satt under kraftigst press da hundretusener av flyktninger og migranter kom til Europa under krisen i 2015.

Asylkvotene ble vedtatt i 2015, og relokaliseringen skulle opprinnelig gå over to år til september i år. Men innsatsen har gått tregt, og flere land har vist sterk motvilje mot å ta imot asylsøkere.

Ungarn har ennå ikke tatt imot én eneste asylsøker gjennom ordningen. Det har heller ikke Polen gjort. Slovakia har så langt tatt imot 16 asylsøkere.

Norge har frivillig påtatt seg å ta imot 1.500 asylsøkere fra Hellas og Italia. De siste av disse kom til Norge i sommer.