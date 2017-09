EU-domstolen skal vurdere Intel-bot på nytt

utenriks

Intel anket saken, og EU-domstolen har besluttet å sende den tilbake til domstolens første instans, som på nytt skal vurdere EU-kommisjonens argumenter.

Intel-boten er en av de største EU noensinne har gitt, og utfallet av saken kan få store følger i lignende saker som senere er reist.

Intel fikk boten for å ha misbrukt sin dominans til at holde rivaler vekk fra markedet for databrikker.

Tidligere i år fikk den amerikanske søkemotorgiganten Google en bot 23 milliarder kroner for å ha misbrukt sin dominans til å favorisere sin egen shoppingtjeneste.

