FN-granskere hevder å ha beviser for at Syria brukte saringass 

Minst 83 mennesker ble drept i angrepet mot den opprørskontrollerte småbyen Khan Sheikhoun i Idlib-provinsen tirsdag 4. april.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har tidligere konkludert med at det ble benyttet sarin eller en sarin-lignende substans.

Den FN-opprettede granskingskommisjonen hevder nå å ha solide beviser for at det var et fly fra det syriske flyvåpenet som sto bak angrepet.

President Bashar al-Assad har ikke nektet for at flyangrepet fant sted, men for at det ble benyttet saringass. Ifølge det syriske regimet kom saringassen fra et av opprørernes lagre som ble bombet under angrepet.

FN har samlet nok bevis til å dømme Bashar al-Assad for krigsforbrytelser, hevdet juristen Carla del Ponte som nylig trakk seg fra granskingskommisjonen.

