Kongressen bevilger milliarder i hjelp til ofre for Harvey

utenriks

Med 419 stemmer for og tre stemmer mot stemte de folkevalgte i Representantenes hus for at myndighetene skal bruke 7,9 milliarder dollar, tilsvarende over 61 milliarder kroner, for å hjelpe titusenvis av mennesker som fikk hus og eiendeler ødelagt i flommen som Harvey brakte med seg i august og september.

Hjelpepakken skal opp til avstemning i Senatet i løpet av de nærmeste dagene.

Det anslås imidlertid at ekstremværet gjorde skade for til sammen 70 milliarder dollar, altså om lag ti ganger så mye som hjelpepakken er på.

Så lang er det bekreftet 66 omkomne, men rednings- og opprydningsarbeidet vil pågå i lang tid, delstatsmyndighetene sier tallet på døde kan komme til å stige.

Samtidig herjer orkanen Irma, som er enda kraftigere enn Harvey, over Karibia og nærmer seg Florida.

