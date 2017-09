Paven til Colombia med budskap om forsoning

utenriks

På vei til Colombia onsdag sa Frans at målet med hans pilegrimsreise er å hjelpe landet på fredens vei.

Paven ble litt forsinket, siden flyet hans måtte styre utenom orkanen Irma. Men sent på ettermiddagen lokal tid var han ventet å ankomme hovedstaden Bogota.

Her vil han møte president Juan Manuel Santos, som i fjor mottok Nobels fredspris for sin innsats for å slutte fred med geriljagruppa FARC.

Ny våpenhvile

– Fred er det Colombia har ønsket og jobbet for i lang tid. En stabil og varig fred, sa paven i et videobudskap i forkant av besøket.

Flere av partene i den colombianske konflikten ser ut til å ha et ønske om å bruke besøket som en anledning til å komme videre i fredsprosessen.

Bare for noen dager siden erklærte regjeringen og geriljagruppa ELN at de er enige om en våpenhvile. Den skal tre i kraft 1. oktober og i første omgang vare fram til midten av januar.

I tillegg har Colombias mektigste narkokartell, Gulf-klanen, sagt at de ønsker å overgi seg, ifølge president Santos.

Kontroversiell fredsavtale

Selv om paven gir tydelig uttrykk for sitt ønske om forsoning, må han være forsiktig når han uttaler mer konkret om konflikten.

Grunnen er at fredsavtalen mellom regjeringen og FARC er kontroversiell i den colombianske befolkningen. Kritikere mener geriljaen har sluppet for billig unna, og tidligere president Alvaro Uribe har lenge drevet en kampanje mot avtalen.

I likhet med regjeringen i Norge bidro den katolske kirken til å legge til rette for fredssamtalene mellom regjeringen og FARC. Men fredsavtalen ble nedstemt med knapp margin i en folkeavstemning i fjor, før den ble endret og iverksatt av regjeringen likevel.

I løpet av besøket skal paven lede et bønnemøte i byen Villavicencio hvor både ofre for konflikten, tidligere geriljakrigere og soldater deltar.

Han skal også besøke byen Medellin, som på 1980-tallet ble kalt verdens «kokain-hovedstad».

