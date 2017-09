Rapport: Hvite kristne er i mindretall i USA

utenriks

I løpet av de siste 40 årene har andelen falt betraktelig. Den gang utgjorde hvite kristne 80 prosent av USAs befolkning. Nå er det 43 prosent av amerikanerne som oppgir at de er hvite og kristne.

Men andelen kristne totalt sett utgjør fortsatt flertall i USA med rundt 70 prosent av befolkningen. Innvandring har bidratt til å endre dette bildet, samt en økende andel mennesker som ikke lenger deltar i organiserte religiøse aktiviteter.

Andelen protestanter har falt fra 18 til 13 prosent de siste ti årene, og andelen hvite katolikker har falt fra 16 til 11 prosent, mens andelen latinamerikanske katolikker har økt. 17 prosent av amerikanerne regner seg nå som hvite evangelisk kristne, sammenlignet med rundt 23 prosent for ti år siden.

Hvite evangelisk kristne utgjør en av de sterkeste tilhengerne av president Donald Trump. 80 prosent av dem stemte på Trump i fjorårets presidentvalg.

Undersøkelsen viser også at mer enn en tredel av alle republikanske velgere oppgir at de er hvite evangelisk kristne, og nesten tre firedeler identifiserer seg som hvite kristne. Blant demokratiske velgere har kristne blitt en minoritet, fra 47 prosent for ti år siden til 29 prosent nå. 40 prosent av demokratiske velgere sier de ikke tilhører noen religion.

Undersøkelsen omfatter mer enn 100.000 mennesker og ble gjennomført mellom januar i fjor og januar i år. Feilmarginen er på 0,4 prosentpoeng.

