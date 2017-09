Stadig kraftigere kritikk mot Suu Kyi 

utenriks

Så mange som 146.000 rohingyaer har i løpet av knapt to uker flyktet over grensen til Bangladesh fra delstaten Rakhine vest i Myanmar, opplyste en FN-kilde til Reuters onsdag.

Onsdag druknet minst åtte personer, fem av dem barn, da flere båter med flyktninger sank i det de var på vei fra Myanmar til Bangladesh. 80 prosent av flyktningene skal være kvinner og barn.

Flyktningstrømmen skyldes en omfattende militæroperasjon som ble iverksatt etter at en ytterliggående rohingya-gruppe angrep en rekke politiposter og drepte tolv politimenn 25. august.

Om lag 27.000 buddhister og hinduer har flyktet i motsatt retning.

Nesten taus fredsprisvinner

Behandlingen av rohingyaene har møtt internasjonal fordømmelse, mens Myanmars regjeringssjef Aung San Suu Kyi stort sett har forholdt seg taus. Onsdag kom hun imidlertid med sin første offisielle uttalelse etter at volden blusset opp.

Der fordømmer hun det hun kaller et «isberg av desinformasjon», som hun mener tjener «terroristenes» interesser. Overgrepene mot den muslimske minoriteten blir ikke nevnt.

Flere krever nå at Suu Kyi fratas fredsprisen, blant dem Abid Raja (V) og Guardians kommentator George Monbiot.

Utenriksminister Børge Brende (H) øker også presset mot Suu Kyi. I en uttalelse onsdag sier han at regjeringen hennes har et spesielt ansvar for å beskytte sivile mot overgrep, stanse volden og sørge for at humanitær hjelp kommer fram, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Handling viktigere

Daglig leder i Burmakomiteen, Audun Aagre, mener at Suu Kyi kan ha gode grunner til å si så lite som mulig.

– Handling er viktigere enn ord. Jo mer hun sier, desto vanskeligere kan det bli å få til politiske endringer som kan bedre situasjonen for rohingyaene. Men dersom Suu Kyi lar være å si noe om saken, og samtidig unnlater å gjøre noe, er det en politisk fallitterklæring, sier han til NTB.

Han understreker at Suu Kyi ikke har noen innflytelse over landets sikkerhetspolitikk, men er likevel kritisk til håndteringen hennes.

– Hun kunne håndtert dette mer taktisk og uttalt seg på en måte som ikke er støtende for noen. Også hennes egne talspersoner har gitt feilinformasjon, sier han.

Reaksjonene på den humanitære krisen som nå utspiller seg, er spesielt sterke i muslimske land, og onsdag ble det blant annet meldt om demonstrasjoner i blant annet Indonesia.

Samme dag ble det kjent at kona til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, som gjentatte ganger har kalt behandlingen av rohingyaene for et folkemord, reiser til Bangladesh for å skape oppmerksomhet om krisen.

Falske bilder på sosiale medier

Suu Kyis uttalelse om desinformasjon henger sammen med at det på sosiale medier er spredt bilder av drepte personer som hevdes å være rohingyaer, men som har vist seg å ikke ha noe med konflikten å gjøre.

Ett av disse bildene ble denne uken publisert av Tyrkias visestatsminister Mehmet Simsek på Twitter, men han har senere fjernet bildet.

Ifølge Aagre er det utvilsomt militæret som står bak de verste overgrepene i delstaten Rakhine, selv om opprørere fra Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) også anklages for drap på sivile. I alt er rundt 1.000 mennesker drept i den siste voldsspiralen.

Analytikere har kalt opprørsangrepet i august for en taktisk blemme, ettersom mange angripere ble drept, samtidig som gruppa ikke greide å sikre seg flere våpen. I tillegg har angrepet fungert som et alibi for hæren til å slå enda hardere ned på rohingya-minoriteten, ifølge Aagre, som mener at det nå foregår et farlig politisk spill i Myanmar.

– Det er to ulike maktbastioner i Myanmar, regjeringen og militæret. Det er på tide å lære seg navnet på Myanmars hærsjef, general Min Aung Hlaing, som har det reelle ansvaret for overgrepene, og som samtidig klarer å undergrave regjeringen, sier han.

