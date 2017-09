USA vil ha flere sanksjoner mot Nord-Korea

utenriks

Det kommer fram i et utkast til en ny FN-resolusjon.

Resolusjonsutkastet går også inn for sanksjoner mot Nord-Koreas tekstilindustri, samt å nekte nordkoreanske gjestearbeidere i utlandet lønn. Hensikten er å minske Nord-Koreas inntekter og dermed ramme landets militærprogram.

USA sendte resolusjonsutkastet til de øvrige medlemmene i FNs sikkerhetsråd onsdag, to dager etter at USAs FN-ambassadør Nikki Haley krevde at FN må vedta så strenge diplomatiske virkemidler som mulig.

USA har bedt Sikkerhetsrådet om å stemme over resolusjonsforslaget førstkommende mandag, 11. september.

Resolusjonen er ment å ramme Nord-Koreas leder Kim Jong-un og den øvrige nordkoreanske ledelsen direkte ved å fryse midler de har i utlandet. Kim kan også bli satt på FNs svarteliste, noe som vil medføre at det utstedes et globalt innreiseforbud for ham.

