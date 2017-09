Øyer i Karibia rasert av monster-orkanen Irma

utenriks

– Det er absolutt ødeleggelse. Øya står så å si under vann. Slik det ser ut nå, er Barbuda knapt beboelig, sier Antigua og Barbudas statsminister Gaston Browne.

Etter å ha fløyet over Barbuda, anslår han overfor BBC at 50 prosent av øyas befolkning er hjemløse og at gjenoppbyggingen vil koste rundt 100 millioner dollar.

Et barn skal ha omkommet på Barbuda, idet en familie forsøkte å komme seg i sikkerhet.

Også øya Saint-Martin, som er delt mellom Frankrike og Nederland, er svært hardt rammet.

– Det er en enorm katastrofe. 95 prosent av øya er ødelagt, sier den lokale tjenestemannen Daniel Gibbs.

– Jeg er i sjokk. Det er skremmende, legger han til.

Dødstallet kan stige

Et videoopptak gjort fra et helikopter fra den nederlandske marinen, bekrefter at det er store ødeleggelser også i den nederlandske delen av Saint-Martin.

Hoteller langs kysten har fått store skader på taket, og palmetrær er ribbet for blader.

Frankrikes innenriksminister Gérard Collomb opplyser at minst åtte personer har mistet livet og 23 er skadd i de franske territoriene på øyene Saint-Martin og Saint-Barthelemy. Men han frykter at dødstallet vil stige etter hvert som redningsmannskaper gjennomsøker de orkanherjede områdene.

President Emmanuel Macron planlegger å besøke øyene som er rammet, så snart været tillater det.

Ny vindrekord

Også på den britiske øya Anguilla er ødeleggelsene store. Den britiske regjeringen beskriver skadene som «alvorlige, og noen steder kritiske».

Orkanen Irma ble dannet ute i Atlanterhavet før den traff øyene i Karibia. Uværet er det kraftigste som noen gang er registrert i Atlanterhavet utenfor Det karibiske hav og Mexicogolfen.

Vindstyrkene har ligget på minst 82 meter per sekund i over 33 timer, ifølge det meteorologiske instituttet i Frankrike. Så kraftig vind så lenge er ikke tidligere blitt observert på jorda etter at satellittmålingene begynte tidlig på 1970-tallet.

Hundretusener uten strøm

Etter først å ha rammet Antigua og Barbuda, beveget orkanen seg over eller nær flere andre karibiske øyer. Den passerte den amerikanske øya Puerto Rico og var torsdag på vei mot Den dominikanske republikk og Haiti.

I tillegg til de omkomne på Saint-Martin, Saint-Barthelemy og Barbuda, skal én person ha mistet livet på Anguilla. Over halvparten av Puerto Rico, hvor det bor over 3 millioner mennesker, er uten strøm.

– Kan bli USAs dyreste

Irma ventes å treffe den amerikanske delstaten Florida i helgen, og her er over 150.000 mennesker blitt bedt om å evakuere.

Den kjente turistbyen Miami Beach er et av områdene hvor folk har fått beskjed om å forlate hjemmene sine, skriver avisa Miami Herald.

– Dette kan lett vise seg å bli det dyreste uværet i amerikansk historie. Og det sier en del når du tenker på hva som skjedde for to uker siden, sier orkanforskeren Brian McNoldy.

Texas og Louisiana ble for to uker siden rammet av orkanen Harvey, som forårsaket enorme nedbørsmengder og flom. Myndighetene i Texas har anslått at gjenoppbyggingen kan koste opptil 180 milliarder dollar – 1.400 milliarder kroner.

