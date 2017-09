utenriks

Mannen og hans kone, som også er tysk, ble pågrepet på flyplassen i Antalya. Hans kone ble løslatt tidligere i uka.

Til sammen ti tyske statsborgere sitter i fengsel i Tyrkia av politiske grunner, ifølge en oversikt fra det tyske utenriksdepartementet. Også 54 tyskere sitter fengslet av andre grunner.

Tyskland presser på for at de politiske fangene blir løslatt, noe som bidrar til å forverre det spente forholdet mellom de to landene

