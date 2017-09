Australsk høyesterett gir grønt lys til folkeavstemning om likekjønnet ekteskap per post

utenriks

Folkeavstemningen vil ikke være bindende. Flere menneskerettsadvokater har klaget på beslutningen om å holde en slik avstemning fordi de frykter at den ikke vil være representativ.

Meningsmålinger viser at et flertall av australske velgere er for at likekjønnet ekteskap skal tillates.

Utfyllingsskjemaene vil bli sendt ut til australske velgere neste uke, og de skal være ferdig utfylt og innsendt innen 7. november.

Resultatet vil bli kunngjort 15. november.

Hvis det blir flertall for likekjønnet ekteskap, vil nasjonalforsamlingen debattere og stemme over forslaget innen jul, har statsminister Malcolm Turnbull opplyst tidligere.

(©NTB)