Desmond Tutu fordømmer Aung San Suu Kyi

Nobelprisvinneren Tutu ber innstendig Suu Kyi, som også fikk Nobels fredspris for sin fredelige motstand mot Myanmars militærjunta, om å gripe inn for å løse krisen med rohingyaene.

Ifølge FN har 164.000 muslimske rohingyaer flyktet til Bangladesh de siste par ukene for å slippe unna de militæres angivelige grusomheter og buddhistiske mobber.

Tutu, som bidro til å få slutt på apartheidregimet og betraktes som Sør-Afrikas moralske røst, sier at bildene fra Myanmar fyller ham med skrekk og smerte.

– Hvis prisen for at du har inntatt det høyeste embetet i landet, er din taushet, er prisen uten tvil for høy, sier Tutu henvendt til Suu Kyi.

