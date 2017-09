Myanmarske myndigheter tar journalister med til utbrente landsbyer

utenriks

Om lag 20 journalister ble torsdag brakt til den forlatte landsbyen Ah Lel Than Kyaw nord i delstaten Rakhine helt vest i Myanmar.

Der sivet røyken fortsatt opp fra utbrente hus og kjøretøy, mens kyr og hunder streifet omkring. Med på turen var også et titall politibetjenter.

Om lag 146.000 rohingya-muslimer har flyktet over grensen til Bangladesh siden en ytterliggående muslimsk gruppe angrep en rekke politiposter 25. august. En av politipostene lå i Ah Lel Than Kyaw.

Flyktningene anklager militæret for omfattende overgrep under motoffensiven. De sier de er blitt drevet på flukt av soldater og buddhistisk mobb. Militæret har på sin side beskyldt ytterliggående rohingyaer for å gå til angrep på egne landsbyer og sivile.

Ifølge militæret i Myanmar er nær 400 mennesker drept, de fleste opprørere, i kamper siden 25. august.

(©NTB)