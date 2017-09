Nazister får demonstrere i Göteborg

utenriks

Tillatelsen er gitt til tross for at svensk politi regner med at det vil bli bråk og ordensforstyrrelser i forbindelse med demonstrasjonen.

– Vi tror det kommer til å bli ordensforstyrrelser i forbindelse med denne demonstrasjonen, sier Erik Nord hos politiet i Göteborg.

Politiet regner blant annet med at motdemonstranter vil dukke opp.

Nord begrunner tillatelsen med at demonstrasjonsfriheten er så viktig for den frie meningsdannelsen at mulige ordensforstyrrelser ikke er god nok grunn til å nekte nynazistene muligheten til å demonstrere.

Det har vakt oppsikt at Nordiska moståndsrørelsen (NMR) har valgt å søke om tillatelse til å demonstrere 30. september ettersom datoen sammenfaller med den årlige bokmessen i Göteborg.

NMR ønsket opprinnelig å demonstrere på Götaplatsen, nær messeområdet, men det vil politiet ikke tillate. Dermed må de nøye seg med å avslutte tidligere og marsjere til Gustav Adolfs torg.

NMR har den siste tiden gjennomført flere demonstrasjoner i Sverige. De var på plass under Almedalsveckan på Gotland i sommer, i Falun 1. mai og i Borlänge i fjor.

I juli demonstrerte 60–70 personer fra NMR i Kristiansand. De hadde ikke søkt om å lov til å demonstrere, men politiet grep ikke inn, noe de fikk kritikk for.

