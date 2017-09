Nesten hele den franske delen av St. Martin er ødelagt – seks døde

utenriks

– Dette er ikke et endelig tall, langt ifra. Dessverre frykter vi et større omfang, sa prefekt Eric Maire i den franske regionen Guadeloupe – en øygruppe i Karibia.

Det franske utenriksdepartementet har tidligere bekreftet at to er døde og to er skadd i regionen. St. Barts tilhører Frankrike, mens St. Martin er delt i to mellom Frankrike og Nederland. Øya St. Martin er totalt på 88 kvadratkilometer og 95 prosent av den franske delen er rammet.

– Situasjonen i St. Martin og St. Barts er dramatisk. Det er ikke noe drikkevann eller strøm, offentlige bygninger kan ikke brukes og hus har blitt ødelagt, sa Maire.

Store ødeleggelser

Sent onsdag kveld norsk tid ble en person bekreftet død av regjeringen i Antigua og Barbuda.

På øya Barbuda er omkring 95 prosent av bygningene ødelagt, antar statsminister Gaston Browne i Antigua og Barbuda.

– Etter å ha sett området fra lufta, vil jeg si at om lag 95 prosent av eiendommene er skadd på en eller annen måte, sier Browne i et intervju med den lokale kringkasteren ABS.

Uoversiktlig

Det er grunn til å anta at dødstallet vil stige etter hvert som Irma fortsetter sin ferd over de mange øyene i den nordlige delen av Karibia. Situasjonen er uoversiktlig fordi strømnett og teleforbindelser ligger nede.

Irma er den kraftigste orkanen som noen gang er registrert i Atlanterhavet.

Orkaner får energi fra varmt havvann, og Irma befinner seg over havområder som er 1,8 grader varmere enn normalt.

Klimaforskere har lenge advart om at de kraftigste orkanene og tyfonene kan bli enda kraftigere etter hvert som gjennomsnittstemperaturen på jorda stiger.

(©NTB)