Ukraina setter betingelser for FN-styrke til krigsområdet i øst

utenriks

Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko går ikke uten videre med på en russisk plan om å sette inn en lettbevæpnet FN-styrke i krigsområdet i det østlige Ukraina. Russland la fram planen for FNs sikkerhetsråd tirsdag.

President Vladimir Putin vil at styrken skal operere langs frontlinjen mellom regjeringsstyrkene og de russiskstøttede opprørerne. Han ser for seg at FNs fredsbevarende styrke skal beskytte internasjonale observatører som overvåker konflikten. Putin tar forbehold om at opprørerne også godkjenner forslaget.

Porosjenko har en noen annen tilnæming. Han har lenge bedt om at FN-styrker blir sendt til regionen i øst, men avviser det russiske forslaget om at styrken kun skal operere langs frontlinjen. Han vil at oppdraget skal gjelde hele den østlige regionen og sikre den porøse grensen mot inntrenging fra russisk territorium.

- Formålet til en FN-styrke er ikke å oppretholde den russiske okkupasjonen og legaliseringen av russisk nærvær, men snarere å opprette en varig fred, sa presidenten torsdag til nasjonalforsamlingen i Kiev.

