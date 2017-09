FN: Over en kvart million har flyktet fra Myanmar

utenriks

– Anslagsvis har 270.000 flyktninger ankommet Bangladesh de to siste ukene, opplyser Vivian Tan, talskvinne for FNs høykommissær for flyktninger, fredag.

Tallet er langt høyere enn FNs forrige tall. Torsdag ble det oppgitt at 164.000 mennesker hadde flyktet over grensen fra den vestlige delstaten Rakhine.

Samme dag sa FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i Myanmar, Yanghee Lee, at over 1.000 mennesker trolig er drept etter at et opprørsangrep utløste en storstilt militær motoffensiv i rohingya-bebodde områder.

Hun understreker at det er ofre på begge sider av konflikten, men at de langt fleste er rohingyaer.

Anslaget til Lee er langt høyere enn hva myanmarske myndigheter opererer med.

De oppga torsdag at i alt 475 personer er drept. Blant disse skal det kun være 30 sivile, hvorav sju er rohingyaer, sju er hinduer og 16 er buddhister.

Hæren i Myanmar har tidligere oppgitt at om lag 430 opprørere fra den muslimske minoriteten er drept i sammenstøt med sikkerhetsstyrker etter at opprørere angrep rundt 30 politiposter 25. august – et angrep som skal ha tatt livet av tolv politifolk.

