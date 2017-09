utenriks

Landets innenriksminister Miguel Osorio opplyste først at to personer var bekreftet døde. Men kort tid etterpå opplyste guvernøren i Chiapas-regionen, der skjelvet rammet, at tre personer så langt har omkommet.

Jordskjelvet hadde en styrke på 8,2 ifølge seismologer. Det er også varslet om en rekke kraftige etterskjelv og det er sendt ut tsunamivarsel for en rekke land i Mellom-Amerika.

(©NTB)