Netanyahus kone kan bli stilt for retten

utenriks

Det opplyser det israelske justisdepartementet fredag.

Ifølge departementets uttalelse har den israelske riksadvokaten gitt Sara Netanyahu beskjed om at han vurderer å stille henne for retten.

Statsministerens kone blir blant annet anklaget for å ha kjøpt møbler for statens penger. Hun skal også ha brukt offentlige midler til å finansiere pleie for sin gamle far.

Til sammen skal det handle om utgifter på rundt 100.000 dollar, tilsvarende 776.000 kroner.

Sara Netanyahu har selv avvist anklagene som latterlige.

Mannen hennes har selv blitt etterforsket for korrupsjon i forbindelse med andre forhold, noe han også blankt avviser at han har gjort seg skyldig i.

