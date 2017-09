Desperat situasjon for rohingya-flyktninger i Bangladesh

utenriks

Tallet på flyktninger har økt med rundt 20.000 bare det siste døgnet.

– Rundt 290.000 rohingyaer har ankommet Bangladesh siden 25. august, sier Joseph Tripura, en talsmann for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) lørdag.

I de provisoriske leirene som er opprettet i Bangladesh meldes det om slåsskamper om mat og vann. Kvinner og barn banker på bilvinduer eller drar i klærne til forbipasserende reportere mens de ber om mat, melder AP.

En hjelpearbeider som ikke vil stå fram med navn, sier til byrået at forsyningene er i ferd med å gå tomme, og at behovet er langt større en forutsett.

– Det er umulig å holde tritt, sier hun.

– Ulevelig

Røde Kors opplyser at organisasjonen har fått tilgang til flyktningene på begge sider av grensa.

– Vi gjør vårt beste for å hjelpe så mange som mulig. Men kombinasjonen av titusenvis som har flyktet fra konflikten nesten uten personlige eiendeler, til et område som er sterkt preget av monsunen, skaper en nesten ulevelig situasjon for svært mange av dem, sier Torben Henriksen i Norges Røde Kors.

Mesteparten av flyktningene har tatt seg over grensen fra delstaten Rakhine med båt eller gått til fots. Ifølge FN ankom det over 300 båter med flyktninger til Bangladesh bare onsdag.

Flyktningleirene i Bangladesh langs grensen til Myanmar hadde fra før rundt 300.000 rohingyaer før den siste voldsbølgen brøt ut. Bangladesh har dermed tatt imot rundt 600.000 rohingyaer til sammen, noe som har ført til enormt press på mottaksapparatet.

Langvarig konflikt

Konflikten mellom de muslimske rohingyaene og myndighetene i det buddhistdominerte Myanmar har pågått i mange år og forklares både med etnisitet og religion. Rohingya-minoriteten kan ikke bevege seg fritt i Myanmar og får ikke statsborgerskap.

Siden det brøt ut ny uro i delstaten Rakhine 25. august, er rundt 400 mennesker drept, ifølge hæren i Myanmar. Da angrep rohingya-opprørere 20 politiposter og en militærbase i Rakhine. Myndighetene svarte kontant med en offensiv som FN kritiserte og karakteriserte som tett opptil etnisk rensing.

Fredsprisvinner Aung San Suu Kyis regjering har de siste dagene blitt kraftig kritisert av en rekke land og fremstående personer. Selv har hun forholdt seg taus. Norge besluttet fredag å kalle Myanmars ambassadør inn på teppet for å protestere.

