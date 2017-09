Falsk historie om dyresex i Danmark spres i russiske medier

utenriks

I det siste har historien også spredd seg til Hviterussland og Georgia, melder danske Altinget og Politiken.

Historien er plukket opp av EU spesialenhet for motarbeidelse av propaganda og falske nyheter, East Stratcom.

Enheten advarer om at bordellsaken er den nyeste i en lang rekke misvisende eller falske nyheter som har som formål å skape et bilde av et «moralsk forfall» i Europa, skriver Altinget. I saken gjengis et oppdiktet sitat fra tidligere matvareminister Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet, der han sier at «sex med dyr er en borgerrettighet beskyttet av den danske grunnloven».

Historien om dyrebordellene dukket først opp i begynnelsen av august i Kolokol Rossii, og er deretter spredd i en rekke andre russiske medier.

Dyresex har vært eksplisitt forbudt i Danmark siden 2015.

Den danske regjeringen har nå besluttet å opprette en enhet på tvers av departementene som skal bekjempe falske nyheter og såkalte påvirkningskampanjer fra Russland, opplyser utenriksminister Anders Samuelsen til Politiken.

– Våre vestlige, demokratiske prosesser og medier er blitt mer sårbare for falske nyheter, desinformasjonskampanjer og andre ufine metoder. Det har vi blant annet sett i de russiske forsøkene på å påvirke valgene i USA og Frankrike, sier Samuelsen.

