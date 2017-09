Orkanen Katia har nådd jordskjelvrammede Mexico

utenriks

Orkanen hadde svekket seg og var i kategori 1 da den traff Veracruz, en av Mexicos største havnebyer. Kategori 1 tilsvarer en vindstyrke på mellom 32,5 og 42,4 meter i sekundet.

Katia hadde en styrke på 33 meter i sekundet da den traff Mexico, ifølge USAs nasjonale orkansenter (NHC).

Dagen før var landet i panikk etter et svært kraftig jordskjelv.

Jordskjelvet hadde en styrke på 8,0 og var ifølge president Enrique Peña Nieto det kraftigste som har rammet landet på 100 år. Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS har registrert over 20 etterskjelv med styrke over 4. Et vesentlig større etterskjelv de nærmeste timene er ikke usannsynlig.

Mexicanske myndigheter har opplyst at minst 61 er omkommet.

