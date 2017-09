Titusener krever exit fra brexit i London

utenriks

Demonstrantene gikk gjennom bygatene fram til Parlamentet for å utfordre planen om å gjennomføre brexit innen 2019.

Noen av dem bar EU-flagget, mens andre gikk med parolen «exit for brexit». Arrangørene selv anslår at 50.000 mennesker deltok.

Demonstrasjonen kommer på å et ømtålig tidspunkt for statsminister Theresa Mays regjering. Parlamentet skal mandag stemme over et omstridt lovforslag som vil gi regjeringen makt til å gjøre om mer enn 12.000 EU-bestemmelser til nasjonale, britiske lover.

Opposisjonen har rettet skarp kritikk mot forslaget, som de mener bryter med rettsstatens prinsipp om at det er nasjonalforsamlingen som skal lage landets lover.

Forhandlingene om britisk utmeldelse av EU har fått en vanskelig start. Etter tre runder står partene langt fra hverandre, og det er stor uenighet om sentrale temaer, som den såkalte skilsmissebetalingen. Dette er en engangssum som britene skal betale til felleskassen som sin del av EUs vedtatte forpliktelser, som for eksempel lån til Ukraina og Den afrikanske utviklingsbanken.

EU-siden krever saken løst før neste fase kan starte, og forhandlingene står dermed i stampe.

