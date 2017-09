Trump godkjente hjelpepakke etter ekstremværet Harvey 

utenriks

Avtalen frigjør også nødhjelpsmidler til Florida, som forbereder seg på orkanen Irma. Irma har allerede gjort enorme ødeleggelser i Karibia, og minst 20 mennesker har mistet livet.

I tillegg innebærer hjelpepakken, som ble godkjent fredag kveld, en heving av gjeldstaket og finansiering av den amerikanske stat.

Noen timer tidligere stemte Representantenes Hus for hjelpepakken med 316 stemmer for og 90 imot. For at lover skal vedtas i USA må lovforslagene i begge kamre være likelydende. Samtlige av de 90 som stemte imot i Representantenes hus, er republikanere – inkludert fire fra den hardt rammede delstaten Texas.

Vedtaket var i identisk med hjelpepakken som ble vedtatt i Senatet torsdag. Vedtaket kom etter 80 mot 17 stemmer.

Trump ignorerte motstanden blant republikanerne mot gjeldsøkning tidligere i uken, da han inngikk en avtale med demokratene.

De som stemte mot i Senatet, var de mest konservative republikanerne, som ikke liker at hjelpepakken knyttes til gjeldstaket og statsfinansieringen. Også i Representantenes hus stemte de mest konservative mot pakken.

