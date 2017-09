Dødstall etter jordskjelv i Mexico oppjustert til 90

utenriks

Begravelsesprosesjoner toger inn mot kirkegården fra flere retninger samtidig i Juchitán, som er den hardest rammede byen, der minst 37 mennesker mistet livet.

En tredel av byens boliger har kollapset eller er ubeboelige, og halve rådhuset raste sammen. Også byens kirke og flere skoler er ødelagt.

To dager etter skjelvet er store mengder maskineri endelig kommet til byen for å grave etter overlevende, og fly er kommet med matvarer og soldater.

Soldater og politi gravde i ruinene med spader og slegger, mens lastebiler fraktet bort sementblokker og andre bygningsrester.

Redningsmannskapene har dratt fram mange døde i ruinene, men høydepunktet var da en familie på fire, inkludert to barn, ble funnet i live i et hotell som var rast sammen.

Mange klager over at hjelpen kom sent, men president Enrique Peña Nieto lovte at byen skal få den hjelpen den trenger, og at myndighetene skal bidra til å gjenoppbygge ødelagte hus.

Jordskjelvet rammet Mexicos sørkyst i delstatene Oaxaca og Chiapas sent torsdag kveld. Episentrum var et godt stykke til havs, men skjelvet kunne kjennes godt i hovedstaden Mexico by, uten at det er registrert større skader der.

Skjelvet var et av de sterkeste i Mexico noensinne, selv om langt færre mennesker har mistet livet enn det omtrent like store skjelvet i millionbyen Mexico by i 1985. Da omkom minst 10.000 mennesker, noen mener så mange som 20.000.

