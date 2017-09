Ikke alle forlater Florida før orkanen Irma slår til

utenriks

I sin leilighet i 18. etasje ved Redington Shores, øst for Tampa, blir Roberts værende før Irmas kraftige vindkast når kysten.

Myndighetene har bedt over 6 millioner mennesker i Florida og Georgia om å evakuere. Samtlige i Florida fått beskjed på å være forberedt på å evakuere.

– Jeg har ingen steder å dra, sa Roberts.

– Og jeg er i 18. etasje med sikrede vinduer, så jeg burde være rimelig trygg her, la advokaten til.

Blitt værende

Samtlige øyer utenfor Sør-Florida har fått beskjed om å evakuere. I Florida Keys gikk brannmenn rundt fra dør til dør og oppfordret folk til å dra. Folk som nektet å evakuere, ble ikke arrestert, men fikk beskjed om at de ikke vil bli reddet når stormen kommer. Nyhetsbyrået AP melder om flere mennesker som har valgt å bli værende. Mange fattige har hatt få alternativer. Flere ressurssterke har ikke ønsket å være i overfylte tilfluktssteder.

– Hvis du kjører til Atlanta eller Tallahassee, risikerer du å gå tom for drivstoff og bli værende i bilen mens det kommer en orkan, sier Michel Polette, som bor på Miami Beach.

Mistet strømmen

Ifølge USAs nasjonale orkansenter har de første vindkastene med orkan styrke truffet Florida Keys. Det betyr vind over 32,6 meter per sekund. Før Irma har fått landkjenning har allerede 76.000 mennesker mistet strømmen etter et svært regn- og vindfullt døgn.

Minst 20 mennesker har mistet livet siden Irma først fikk landkjenning på Barbuda onsdag. Ni av dem på den franske delen av Saint Martin, og fire på hver av de amerikanske og britiske Jomfruøyene.

