Irma jager nordover

utenriks

En kran har kollapset i Miami som følge av den kraftige orkanvinden. Over 1 millioner mennesker i Florida er blitt strømløse, og det kan gå dager før de får den tilbake.

I Miami kollapset en kran som følge av den kraftige orkanvinden. Det har vært knyttet stor bekymring til kraner som man ikke har hatt tid til å flytte. Det er ikke umiddelbart klart hvilke skader den veltede kranen har gjort.

Norske Silje Langhelle er i Miami og ble vitne til orkanens ødeleggelser, skriver Aftenposten. Hun bor på et hotell like ved flyplassen i storbyen.

– Nå har taket over svømmebassenget løsnet og flyr omkring, sier hun til avisen.

Uvanlig varmt havvann

Orkanens øye er nå i ferd med sakte å bevege seg bort fra Florida Keys. De sterkeste vindene befinner seg rundt øyet, men mens øyet passerer, kan det være nærmest helt stille.

Ifølge USAs nasjonale orkansenter, som holder til i Miami, fortsetter nå orkanen nordover med en voldsom vindhastighet på rundt 60 meter i sekundet.

Ifølge orkansenteret har orkanen vokst i styrke på grunn av det uvanlig varme vannet i havområdet mellom Cuba og Florida. Vannet holder en temperatur på hele 32 grader.

600 kilometer bred

Orkanen ventes å få landkjenning igjen i St. Petersburg på vestkysten natt til mandag før den går inn i innlandet i det sentrale Florida. Men den er så enorm – 600 kilometer i diameter – at begge kyster blir berørt, med kraftig vind, massivt regn og høy stormflo.

I det sørvestlige Florida ventes stormfloa å kunne bli nesten 5 meter høy, mer enn nok til å legge hele hus fullstendig under vann.

Til sammen er 6,5 millioner mennesker blitt bedt om å evakuere.

Stengt ned

I påvente av orkanen har USAs forsvar evakuert Sentralkommandoen som holder til i Tampa. Også Kennedy Space Center er stengt, i likhet med alle fornøyelsesparkene i Orlando, som Walt Disney World og Sea World. Til sammen 29 sykehus og 300 sykehjem er også evakuert.

Likevel har noen trosset myndighetenes advarsler og valgt å bli igjen, selv i de mest utsatte områdene som Florida Keys, enten for å passe på husene sine eller båtene sine.

I Key West har politiet opprettet nødsentre i skoler for de siste etternølerne, men disse sentrene har verken personale eller tjenester av noe slag. Etternølerne har fått klar beskjed om at de ikke kan regne med noe hjelp før stormen er over.

25 omkomne

Minst 25 mennesker har mistet livet på flere karibiske øyer siden Irma først traff Barbuda onsdag og siden passerte over Saint Martin, St. Barts, Jomfruøyene og Turks og Caicosøyene.

Det siste landet som fikk kjenne orkanens vrede, var Cuba, der 1,5 millioner mennesker ble evakuert fra nordkysten. Myndighetene sier det er store skader på øyene og småbyene i området.

Havanna slapp unna det verste, men enorme bølger og stormflo har ført til at havvann har oversvømmet lavtliggende deler av byen. 4.000 mennesker er evakuert fra områdene langs den berømte strandpromenaden Malecón.

(©NTB)