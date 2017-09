Ofrenes navn ble lest opp på konsert i Manchester Arena

utenriks

14.000 mennesker var samlet til konserten, deriblant borgermester Andy Burnham som leste opp navnene på de drepte. Han takket byen for å ha stilt opp.

– Takk for at dere er de dere er. Vi er Manchester, en forent by. Ingenting vil noensinne forandre oss, ingenting vil noensinne splitte oss, sa han.

22 mennesker ble drept og 250 skadd etter en konsert med artisten Ariana Grande da en bombe gikk i luften mens publikummerne var på vei ut.

Grande var tilbake i Manchester lørdag. Andre innslag var sangeren Noel Gallagher og komiker Russel Kane.

Publikum måtte gjennom en ekstra sikkerhetssjekk av vesker, klær og elektroniske gjenstander før de kunne entre Manchester Arena.

