Sju omkom i voldsomt uvær i Toscana

En person er i tillegg savnet nær byen Livorno etter en helg med kraftig regn som også rammet Pisa og flere andre områder i Italia.

– Livorno er ødelagt, tvitret borgermester Filippo Nogarin søndag. Regnet førte til flom og oversvømmelser i byen med om lag 170.000 innbyggere.

Ifølge italienske medier var fire av de omkomne medlemmer av en familie som ble innesperret i underetasjen i et hus som ble oversvømt. Bestefaren greide å berge ut et av familiens barn, men døde selv da han gikk tilbake for å hente ut flere.

Biler ble båret vekk av vannmassene og deler av byen sto under vann. Små bekker ble omdannet til frådende elver.

– Det var ingen måte å forutse dette på, sier Nogarin. Myndighetene hadde sendt ut farevarsel på høyeste nivå for Liguria-regionen, men ikke Toscana.

Rundt 160 redningsarbeidere deltok i opprydningsaksjoner søndag, og nødetatene melder om store skader.

