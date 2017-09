Trump oppfordrer folk i Florida til ikke å tenke på eiendelene sine

utenriks

Trump sier eiendommer kan erstattes, men ikke liv, og at sikkerheten må komme først. Videre sier presidenten at staten sørger for dem som har omkommet i orkanen.

Søndag morgen lokal tid er det ventet at orkanen når den amerikanske delstaten. Trump legger også til at nasjonen er så godt forberedt som man kan være.

Guvernør i Florida, Rick Scott, opplyser at 76.000 mennesker er uten strøm etter et svært regn- og vindfullt døgn.

Minst 20 mennesker har mistet livet siden Irma først fikk landkjenning på Barbuda onsdag. Ni av dem på den franske delen av Saint Martin, og fire på hver av de amerikanske og britiske Jomfruøyene.

(©NTB)