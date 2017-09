USA-støttede styrker rykker fram i Syria

utenriks

Den oljerike Deir al-Zor-provinsen grenser mot Irak og regnes som strategisk viktig for både den USA-støttede gruppa Syrian Democratic Forces (SDF) og russiskstøttede regjeringsstyrker.

SDF kunngjorde lørdag at de hadde startet en offensiv for å drive IS ut fra området øst for elva Eufrat, som deler provinsen i to. Gruppa består for en stor del av syriske kurdere, og den er også i gang med en offensiv for å erobre IS' såkalte hovedstad Raqqa. IS har kontrollert store deler av provinsen siden 2014.

SDF-krigere hadde søndag erobret store områder nordøst i provinsen, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som følger krigen gjennom et nettverk av kilder og aktivister inne i det krigsherjede landet.

– De har tatt kontroll over en bakketopp 7 kilometer fra Eufrats østre bredd, rett over elva fra Deir al-Zor by, sier SOHR-leder Rami Abdulrahman. Han føyer til at området som nå er erobret ikke er tett befolket, noe som har gjort framrykkingen enklere.

Den internasjonale koalisjonen mot IS, SDF, den syriske regjeringen og Russland er blitt enige om demarkasjonslinje nordøst i Syria for hindre sammenstøt mellom partene. Regimestyrkene var søndag i kamp med IS-opprørere sørvest for byen, og de forbereder seg på å rykke inn i nabolag kontrollert av ekstremistgruppa, ifølge SOHR.

Hizbollah-kontrollerte medier melder at syriske regimestyrker nå har sikret seg kontroll over hele veien mellom Deir al-Zor og Damaskus for første gang på fire år.

