Catalonias president: Alt er klart for folkeavstemning 

– De regionale myndighetene har alt klart slik at katalanere søndag 1. oktober kan stemme, slik de alltid har gjort, i normaltilstand. Slik kan de som ønsker å stemme «ja» og de som vil stemme «nei», trygt gjøre det, sa den Catalonias president Carles Puigdemont dagen før den katalanske nasjonaldagen, 11. september.

For å organisere folkeavstemningen har katalanske myndigheter måttet printe ut valgsedler, sette opp valglister og organisere valglokaler med diskresjon for å unngå motstand fra spanske myndigheter.

Torsdag satte landets grunnlovsdomstol foten ned for loven fra den katalanske regjeringen som åpnet for folkeavstemning om løsrivelse fra landet.

Spanias statsminister Mariano Rajoy har vært sterk motstander av folkeavstemningen og har ment at den var grunnlovsstridig. Han har tatt til orde for at han vil gjøre alt han kan for å få den stoppet.

– En slik avstemning er ulovlig og er et angrep mot Spania og Catalonias institusjonelle orden. Dette er noe regjeringen ikke kan tillate, ei heller domstolene, sa Rajoy i en fjernsynstale etter regjeringsmøtet torsdag.

Catalonia, en region med 7,5 millioner innbyggere som står for en femdel av Spanias BNP, har eget språk og tradisjoner. Regionen har utstrakt selvstyre, men separatister har lenge krevd full løsrivelse.

