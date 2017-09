Dalai Lama ber buddhister i Myanmar bry seg om muslimers lidelser

utenriks

Dalai Lama er Tibet-buddhistenes åndelige leder og har i likhet med Myanmars regjeringssjef Aung San Suu Kyi blitt tildelt Nobels fredspris.

I en kommentar til situasjonen for rohingya-muslimene i Myanmar sier han at de som plager muslimer, bør huske på Buddha.

– Jeg tror at under slike omstendigheter ville Buddha helt sikkert ha hjulpet de stakkars muslimene, sier Dalai Lama, som føyer til at han sa det samme til Suu Kyi under et møte med andre fredsprisvinnere for flere år siden.

En langvarig konflikt mellom buddhister og den muslimske minoriteten vest i Myanmar, har de siste ukene ført til en ny kraftig voldsopptrapping. Siden 25. august har nesten 300.000 rohingyaer flyktet over grensen til Bangladesh.

Han sier også at han er svært lei seg som følge av situasjonen i Myanmar, der flertallet av befolkningen er buddhister.

Buddhistene i Myanmar følger en annen religiøs tradisjon enn buddhistene i Tibet, og de anerkjenner ikke Dalai Lama som sin religiøse leder.

