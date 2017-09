Flere tyskere skal være pågrepet i Tyrkia

utenriks

Det er ikke kjent hvorfor de to, som skal være et par, ble pågrepet, men pågripelsene føyer seg inn i rekken av flere lignende pågripelser av tyskere i Tyrkia den siste tida.

– Dette betyr at marerittet fortsetter for mange tyskere som ikke ønsker annet enn å feriere i Tyrkia, sier en talsmann for tysk UD, Martin Schäfer.

– Dette kan ramme alle som bestemmer seg for å reise til Tyrkia. Man aner fred og ingen fare, og så plutselig sitter man i et tyrkisk fengsel, sier han.

Tyskland vurderer nå å skjerpe et reiseråd fra juli og advare tyske statsborgere mot å besøke Tyrkia, opplyser Schäfer.

– Dersom det blir en rutine for tyrkiske myndigheter å pågripe tyske statsborgere ved grensa og sette dem i politiets forvaring, kan tiden være inne, sier han.

– Da vil Tyrkia havne i selskap med land som Libya, Jemen og Syria, som ingen ville finne på å dra på ferie til, sier Schaefer.

Forholdet mellom Tyskland og Tyrkia er på frysepunktet etter den tyske kritikken av den omfattende forfølgelsen etter kuppforsøket i fjor. Forholdet har forverret seg ytterligere etter pågripelsen av flere tyske statsborgere, blant dem Die Welts korrespondent Deniz Yucel.

