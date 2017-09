Google anker rekordbot fra EU

utenriks

Den rekordstore boten fra Brussel tilsvarer nærmere 23 milliarder kroner og ble ilagt internettgiganten i juni.

EU-kommisjonen mener Google har misbrukt sin dominerende status som søkemotor ved å gi ulovlige fordeler til et annet Google-produkt, nærmere bestemt Googles tjeneste for prissammenligning. Google er uenig i konklusjonen fra EU om at selskapet har brutt konkurranseloven.

– Kommisjonen kommer til å forsvare sin beslutning i retten, heter det fra en talsperson i EU-kommisjonen etter at anken ble fremmet mandag.

Med anken til EU-domstolen i Luxembourg er det duket for en rettslig strid som kan ta flere år å løse. Anken innebærer ikke at boten utsettes, og Google er dermed fortsatt forpliktet til å bla opp. Selskapet kan imidlertid sette pengene på en sperret konto inntil en rettskraftig avgjørelse foreligger.

Boten er EU-kommisjonens største noensinne i en konkurransesak. Forrige rekord ble satt i 2009, da amerikanske Intel ble ilagt en bot på 1,06 milliarder euro.

(©NTB)