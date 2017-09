Irma svekket til tropisk storm

utenriks

Irma var på sitt kraftigste orkan i kategori 5 med vindkast på over 80 meter i sekundet.

Etter at den hadde rast over flere karibiske øystater og tatt minst 34 menneskeliv der, 10 av dem på Cuba, ble uværet gradvis svekket på sin ferd nordover mot Florida.

Søndag traff Irma USAs fastland som en kategori 4 orkan, men svekket seg relativt raskt til kategori 1.

Nedgradert

Mandag ble ekstremværet ytterligere nedgradert til tropisk storm, men fortsatte nordover med kraftig vind, nedbør, stormflo og høye bølger.

Mandag ettermiddag norsk tid sto Georgia for tur, men det er foreløpig ikke meldt om større ødeleggelser i denne delstaten.

Over 800 flyavganger var mandag innstilt fra USAs travleste flyplass Atlanta, og det var satt i verk masseevakuering fra utsatte områder langs kysten.

Ødeleggelser

Mens den største Irma-dramatikken er i ferd med å avta, er de materielle ødeleggelsene i orkanens kjølvann store.

I Florida, der det så langt er meldt om fem omkomne, mistet flere millioner husstander strømmen, men alt mandag var den tilbake hos over 1 million av dem. Drøyt 6 millioner var fortsatt uten strøm i delstaten.

Flere steder har vannstanden steget med flere meter og det var frykt for at den enkelte steder kunne komme til å stige med så mye som 4–5 meter.

De aller dystreste spådommene slo imidlertid ikke til, noe som førte til børsoppgang i New York i morgentimene mandag.

Milliard-skader

Blant dem som pustet lettet ut, var de største forsikringsselskapene i Florida, som alle opplevde kursoppgang da det ble klart at de materielle skadene var mindre enn fryktet.

Forsikringsanalytikeren James Naklicki anslår at det vil bli innmeldt skader for opptil 50 milliarder dollar, drøyt 390 milliarder kroner, etter Irmas herjing i Florida.

Dersom orkanen hadde rammet storbyen Miami for fullt, ville beløpet trolig ha vært tre ganger så høyt, tror han.

President Donald Trump sier at han så snart som mulig vil reise til Florida for å få et overblikk over ødeleggelsene, men det er uklart når.

