Massemønstring for katalansk selvstendighet i Barcelona

– Det katalanske folk vil gjøre uavhengigheten mulig. Er det mange av oss, kan de ikke stanse oss, sa 21 år gamle Jordi Calatayud, som deltok i demonstrasjonen.

Rundt 400.000 mennesker hadde på forhånd skrevet under på at de vil delta i massemønstringen på den katalanske «nasjonaldagen», som holdes til minne om Barcelonas fall i den spanske arvefølgekrigen i 1714.

For å understreke viktigheten av historien startet demonstrasjonen klokka 17.14. Demonstrantene skulle danne en gigantisk X i krysset mellom Paseo de Gracia og Aragon-gaten i sentrum av byen.

X-en spiller på folkeavstemningen om løsrivelse som myndighetene i regionen har varslet 1. oktober, men som regjeringen i Madrid har lovet å stanse.

Politiaksjoner

Spanias forfatningsdomstol har slått fast at den varslede folkeavstemningen savner legitimitet, og politiet har gjennomført rassiaer ved flere katalanske trykkerier som var mistenkt for å trykke opp stemmesedler.

Ordførerne i flere av de største byene i regionen, blant dem Barcelona, har gjort det klart at de vil rette seg etter kjennelsen fra forfatningsdomstolen og at det derfor ikke kommer på tale å bruke offentlige bygg som stemmelokaler.

Dypt splittet

Katalanerne er dypt splittet i synet på løsrivelse, selv om meningsmålingene spriker. En meningsmåling utført av Catalan Centre of Opinion Studies i juli viste at 41,1 prosent støttet løsrivelse fra Spania, mens 49,9 prosent var motstandere.

En fersk meningsmåling som ble gjengitt av den spanske avisen El Pais søndag, viser at 56 prosent av katalanerne mener folkeavstemningen savner legitimitet.

Lover uavhengighet

Dersom folkeavstemningen gir flertall for løsrivelse, har Catalonias president Carles Puigdemont lovet å erklære uavhengighet innen 48 timer.

Spanias statsminister Mariano Rajoy har vært like klar på at folkeavstemningen er grunnlovsstridig og at den ikke vil bli gjennomført.

Catalonia er på størrelse med Belgia, og om lag 16 prosent av Spanias 47 millioner innbyggere bor i regionen.

