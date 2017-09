Schulz freder pensjonsalder på 67 år for å kapre eldre velgere

utenriks

På en pressekonferanse mandag lovet Schulz at han ikke under noen omstendighet vil øke pensjonsalderen fra 67 til 70 år.

56,1 prosent av de tyske velgerne er 50 år eller eldre, ifølge tysk statistikk, og Tysklands befolkning har også den eldste gjennomsnittsalderen i EU, 45 år.

Det sosialdemokratiske partiet SDP sitter nå i en regjeringskoalisjon med Merkels høyreparti CDU, men Schulz lover at dette er en sak som ikke er til forhandling hvis det skulle bli aktuelt med et tilsvarende regjeringssamarbeid etter valget 24. september.

De to andre kravene som Schulz sier at SDP ikke vil fire på, er likelønn mellom kvinner og menn og lik rett til utdanning for alle.

– Brexit i Europa, Trump i USA, høyreekstremister i nasjonalforsamlinger, mange mennesker er bekymret for demokratiet. Dere kan være sikre på at jeg vil beskytte og forsvare våre verdier, sa Schulz på en pressekonferanse mandag.

SDP ligger fortsatt langt etter CDU på meningsmålingene med 24 prosents oppslutning mot CDUs 38 prosent.

