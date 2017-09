Tautrekking om nye FN-sanksjoner mot Nord-Korea 

utenriks

Sikkerhetsrådet får mandag et amerikansk resolusjonsforslag på bordet, men innholdet i dette er fortsatt et mysterium.

USA og Kina forhandlet i helgen om resolusjonsteksten, men ifølge FN-diplomater var det ikke oppnådd enighet søndag kveld.

USA har formelt anmodet om avstemningen i Sikkerhetsrådet mandag kveld.

Kina sentrale

Kina er Nord-Koreas fremste handelspartner og har også vært sentrale når det tidligere har blitt utformet sanksjoner mot Nord-Korea.

Forhandlingene om tidligere resolusjoner har tatt uker og måneder, noe det ikke er rom for denne gangen.

President Donald Trump varslet forrige uke at et forslag om skjerpede sanksjoner ville komme på Sikkerhetsrådets bord innen seks dager. Bakgrunnen var Nord-Koreas kjernefysiske prøvesprengning 3. september.

Møter motstand

Ifølge FN-kilder forsøker USA å få de øvrige medlemslandene i Sikkerhetsrådet med på å innføre forbud mot eksport av olje til Nord-Korea.

Kina er imidlertid motstandere av dette og frykter en strøm av flyktninger over grensa.

Russlands president Vladimir Putin er heller ingen tilhenger av skjerpede sanksjoner og tror ikke at dette vil løse atomstriden med Nord-Korea.

– Det synes klart at det er umulig å løse problemet på Koreahalvøya bare ved hjelp av sanksjoner og press. Vi må ikke gi etter for følelser og drive Nord-Korea inn i et hjørne, advarte han i forrige uke.

Truer med å svare

Nord-Korea har på sin side advart USA mot å innføre nye «ulovlige og urettmessige» sanksjonene og truer med å svare.

– Nord-Korea er forberedt på og villige til å bruke alle midler, heter det i en kunngjøring fra utenriksdepartementet i Pyongyang.

Nord-Korea true videre med å påføre USA «den største smerten og lidelsen landet noen gang har gått gjennom».

(©NTB)