To av fem terrormistenkte nynazister løslatt i Storbritannia

utenriks

– De to er løslatt og det er ikke tatt ut siktelse mot dem, opplyser West Midlands Police.

– Tre andre menn sitter fortsatt i varetekt, bekrefter politiet videre.

Tirsdag i forrige uke ble det kjent at fem menn var pågrepet, mistenkt for å tilhøre den forbudte nynazistgruppa National Action.

Fire av mennene var soldater i det britiske forsvaret, noe som ble bekreftet av det britiske forsvarsdepartementet.

– Vi kan bekrefte at et antall personer som tjenestegjør i hæren er pågrepet under terrorloven for forbindelser til en forbudt gruppe på ytre høyre, het det i en kunngjøring fra forsvarsdepartementet.

Mennene som ble pågrepet var ifølge politiet i alderen 22 til 32 år og kommer fra Birmingham, Ipswich og Northampton i England og Powys i Wales.

Hva som var målet for den angivelige terroraksjonen gruppen mistenkes for å ha planlagt, er ikke kjent.

National Action har blant annet hyllet høyreekstremisten Thomas Mair, som i juni i fjor drepte Labour-politikeren Jo Cox.

Gruppen er den første på ytre høyre i Storbritannia som er blitt stemplet som en terrororganisasjon og erklært forbudt. Den skal ha hatt færre enn 100 medlemmer.

– National Action er en rasistisk, antisemittisk og homofob organisasjon som egger til hat, glorifiserer vold og fremmer en ondskapsfull ideologi, sa innenriksminister Amber Rudd da hun kunngjorde forbudet.

(©NTB)