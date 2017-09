FN fordømmer drapet på 18 politimenn på Sinaihalvøya

utenriks

Det bekreftet egyptiske tjenestemenn. Kilder i sikkerhetsstyrkene og helsevesenet meldte at ytterlige sju ble såret, men FNs sikkerhetsråd viser til tre.

Innenriksdepartementet i Kairo bekrefter at et angrep fant sted i nærheten av småbyen Bir al-Abed, men oppgir ikke noe tall på drepte og sårede.

Angrepet omtales som et av de blodigste i området hittil i år. Den ytterliggående islamistgruppa IS hevder å stå bak angrepet og sier via sin mediekanal Amaq at åtte egyptiske soldater ble drept.

FN og USA fordømmer

– Medlemmene av FNs sikkerhetsråd fordømmer sterkt det avskyelige og feige terrorangrepet som fant sted nær al-Arish i Egypt der minst 18 politimenn ble drept og tre skadd, heter det i en pressemelding fra Sikkerhetsrådet.

USA var tidlig ute med å fordømme angrepet.

– Vi kommer til å fortsette å stå bak Egypt i møtet med terrortrusselen, heter det i en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet.

IS' egyptiske fløy har tidligere også angrepet sivile, og siden desember i fjor har gruppa tatt på seg ansvar for terrorangrep som har kostet over 100 kristne koptere livet.

Bakholdsangrep

En IS-tilknyttet gruppe med base i Nord-Sinai har drept flere hundre soldater og politifolk i en lang rekke angrep siden militærkuppet i 2013.

Bakholdsangrepet mandag fant sted 30 kilometer vest for al-Arish nord på Sinaihalvøya, i en urolig region som grenser til Israel og Gazastripen.

Kolonnen ble første rammet av flere bomber som eksploderte ved veien idet politikolonnen kjørte forbi, ifølge kildene. Fem militære kjøretøy begynte å brenne. Etter eksplosjonene åpnet angriperne ild.

Det er uklart om noen sivile ble rammet.

