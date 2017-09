FN skjerper sanksjonene mot Nord-Korea

utenriks

USA ønsket i utgangspunktet å innføre langt strengere sanksjoner, men møtte motstand både fra Nord-Koreas fremste handelspartner Kina og Russland.

Amerikanernes krav om å fryse Kim Jong-uns midler i utlandet ble også avvist, og det samme ble kravet om stans i alle lønnsutbetalinger til nordkoreanske gjestearbeidere i utlandet.

Det var derfor et utvannet amerikansk utkast til resolusjon som kom på Sikkerhetsrådets bord mandag kveld, og som ble vedtatt enstemmig.

Resolusjonen som ble vedtatt, innebærer stans i eksport av naturgass til Nord-Korea, og salg av råolje skal ikke overstige dagens nivå. I tillegg stoppes all tekstileksport til landet.

Sterkeste noensinne

USAs FN-ambassadør Nikki Haley hevder Nord-Korea vil gå glipp av 6,3 milliarder kroner årlig som følge av de nye sanksjonene og mener at dette vil bidra til å svekke landets omstridte atom- og rakettprogram.

– Det er helt klart de sterkeste sanksjonene som noensinne er vedtatt mot Nord-Korea, sier Haley, som får støtte fra Japans statsminister Shinzo Abe.

– Dette tydeliggjør verdenssamfunnets vilje til å øke presset til et nytt nivå og tvinge Nord-Korea til å endre politikk, sier Abe.

Sør-Korea er også godt fornøyd med at sanksjonene mot regimet i Pyongyang nå skjerpes.

– Denne sterke advarselen fra verdenssamfunnet bør få Nord-Korea til å innse at de med sine fortsatte provokasjoner bare øker den diplomatiske isolasjonen og det økonomiske presset, heter det i en kunngjøring fra sørkoreansk UD.

Russisk advarsel

Russlands president Vladimir Putin advarte nylig mot å presse Nord-Korea opp i et hjørne, og det var trolig av frykt for et russisk veto at USA vannet ut sitt opprinnelige utkast til nye sanksjoner.

– Det synes klart at det er umulig å løse problemet på den koreanske halvøya bare ved hjelp av sanksjoner og press, sa Putin i forrige uke

Russland stemte for sanksjonene, men advarte mot ytterligere sanksjoner som de mener vil ramme den nordkoreanske sivilbefolkningen og ikke landets atomprogram.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzya mener samtidig at det er «en stor feil» å ignorere Russlands og Kinas forslag til å gjenoppta dialog med Nord-Korea.

– Ulovlige

Nord-Korea har advart USA mot å innføre «ulovlige og urettmessige» sanksjoner og har truet med motreaksjoner.

Haley understreker at USA ønsker en politisk løsning på konflikten med Nord-Korea.

– Vi er ikke ute etter krig. Det er ikke helt for sent å snu for det nordkoreanske regimet. Om det beviser at det kan leve i fred, så vil verden leve i fred med det, fortsetter Haley.

