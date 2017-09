FNs sikkerhetsråd godkjenner nye sanksjoner mot Nord-Korea

utenriks

Med støtte fra Kina og Russland stemte sikkerhetsrådet 15–0 for å stoppe tekstileksport og for å innsnevre eksporten av oljeprodukter til det lukkede regimet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Utkastet til nye sanksjoner ble endret etter forhandlinger mellom USA og Kina, ifølge nyhetsbyrået AP. USA ville i første utkast foreslå full oljeembargo for å straffe Nord-Korea.

Grunnen til at USA skal ha gått med på å svekke straffetiltakene, var for å unngå at Kina eller Russland la ned veto mot forslaget. USA ønsker på sin side enda flere sanksjoner mot Nord-Korea for å presse landet til å slutte å utvikle atomvåpen og raketter.

Nord-Korea har advart USA mot å innføre nye «ulovlige og urettmessige» sanksjoner og truer med motreaksjoner.

