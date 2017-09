Guatemalas president beholder immuniteten

utenriks

Kun 25 av nasjonalforsamlingens 158 medlemmer stemte for å fjerne Morales’ immunitet.

FNs antikorrupsjonskommisjon i landet tok i august – sammen med Guatemalas riksadvokat Thelma Aldana – til orde for å frata presidenten immuniteten og sette ham under etterforskning for ulovlige pengebidrag i valgkampen i 2015.

Morales har også i senere tid forsøkt å utvise FNs korrupsjonsjeger Ivan Velasquez fra landet. Men for to uker siden blokkerte grunnlovsdomstolen i Guatemala forsøket.

Presidentens forsøk på å kaste Velasquez ut av landet resulterte i store protester både i Guatemala og internasjonalt. Blant dem som reagerte var FNs generalsekretær António Guterres, som sa at han var sjokkert og uttrykte full støte til Velasquez.

Velasquez mener at det foreligger troverdige opplysninger om at drøyt 6,4 millioner kroner på urettmessig vis fant veien til Morales' valgkamp, i strid med reglene for slik finansiering. Det er også høyst uklart hvor en del av valgkampbidragene kom fra.

FNs antikorrupsjonskommisjon ble etablert for ti år siden og spilte en viktig rolle da landets tidligere president Otto Perez Molina og tidligere visepresident Roxana Baldeta ble stilt for retten og dømt til fengsel for korrupsjon.

