HRW: Saudi-Arabia begår krigsforbrytelser i Jemen

utenriks

Menneskerettighetsorganisasjonen viser til at 39 sivile er drept, blant dem 26 barn, i fem saudiledede flyangrep mot mål i Jemen de siste to månedene.

Fire bolighus og en matvarebutikk ble rammet i angrepene, enten med overlegg eller fordi det ikke ble tatt tilstrekkelig hensyn til at det befant seg sivile der. Det er en krigsforbrytelse, slår Human Rights Watch fast.

Sparer ikke barna

– Den saudiledede koalisjonens gjentatte løfter om å gjennomføre flyangrepene på lovlig vis, har ikke spart Jemens barn fra ulovlige angrep, sier Sarah Leah Whitson, som leder menneskerettighetsorganisasjonens virksomhet i Midtøsten.

– Dette understreker behovet for at FN fører koalisjonen opp på skammens liste over dem som begår overgrep mot barn i væpnede konflikter, sier hun.

Over 10.000 mennesker er drept og 3 millioner er drevet på flukt siden Saudi-Arabia samlet en regional koalisjon og gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015.

Krever gransking

Amnesty International og Human Rights Watch har tidligere anklaget Saudi-Arabia for mulige krigsforbrytelser i Jemen, og det samme har FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein.

I forrige måned undertegnet 57 menneskerettsgrupper fra hele verden et opprop med krav om at FN innleder gransking av mulige krigsforbrytelser i Jemen.

– Ofrene for overgrep i Jemen har ikke råd til å vente lenger på en troverdig gransking av de alvorlige overgrepene som fortsetter, het det i oppropet som ble oversendt FNs menneskerettsråd.

(©NTB)